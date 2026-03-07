Служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев обяви, че на европрокурора Теодора Георгиева е разпоредена охрана след постъпил сигнал за заплахи срещу нея. Той е бил информиран лично от Георгиева, пише БТА.

„Разгледах сигнала и прецених, че той трябва да бъде проверен от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“. След анализа беше взето решение, че е необходимо да бъде осигурена охрана“, каза Дечев преди официалното отбелязване на Международния ден в памет на загиналите служители на реда.

Според МВР на Георгиева са оправяни заплахи от висши представители на европрокуратурата и "политически лидер, санкциониран за корупция в САЩ и Великобритания".

В сигнала Георгиева обвързва действията си по делото за газохранилището "Чирен" с изтеклите записи от ресторанта "Осемте джуджета". По нейни думи тя е била заведена там от високопоставен прокурор, който е останал скрит. Георгиева твърди още, че е била заплашвана и в друга страна - член на Европейския съюз, поради което е поискала охрана и такава й е осигурена. Служебният министър на правосъдието обяви, че иска спешна среща с ръководството на Европейската прокуратура.

А в реакция по казуса лидерът на ДПС Делян Пеевски казва, че ще сезира Ад Хок - прокурора, Софийска градска прокуратура и Европейската прокуратура за, по думите му, лъжливи твърдения, изфабрикувани във фалшив “сигнал” от Теодора Георгиева.

Българският европрокурор Теодора Георгиева подаде сигнал за натиск и заплахи

Служебният министър припомни, че миналата година Георгиева е имала сериозни инциденти, включително пожар в къщата на майка ѝ след нейни публични изявления за проблеми във взаимодействието с държавни институции. „Тя твърди, че се чувства заплашена от важни фактори в държавата. При това положение компетентният орган прецени, че е необходима защита“, добави Дечев.

Първоначално е потърсено съдействие от Бюрото по защита към Министерството на правосъдието, което отговаря за охраната на застрашени магистрати, но след преценка е решено защитата да бъде осигурена от МВР.

Редактор: Ралица Атанасова