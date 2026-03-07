Израелските военни в събота предупредиха жителите на окръг Тир в Южен Ливан да се евакуират преди удари по военната инфраструктура на "Хизбула".

„Израелските отбранителни сили скоро ще ударят военна инфраструктура, принадлежаща на терористичната организация Хизбула, след забранените опити да възстанови дейността си в района“, се казва в съобщение на армията, адресирано до жителите на Зукак ал-Мафди в Тир, публикувано и в социалните медии на арабски език.

Израел нанася удари срещу "Хизбула", хиляди бягат от Бейрут

Израел изпрати сухопътни войски в Ливан и извърши многобройни въздушни удари по страната тази седмица, след като ливанската въоръжена групировка "Хизбула" се присъедини към съюзника си Иран в отговор на американско-израелската война срещу Ислямската република.

Редактор: Станимира Шикова