Дим се издига над град Шарджа в Обединените арабски емирства след ирански въздушен удар, 1 март 2026 г. Снимка: AP/БТА
Иран атакува с ракети и дронове, а Обединените арабски емирства настояват ударите срещу държави извън конфликта да спрат
Силни експлозии бяха чути днес в Манама, столицата на Бахрейн, съобщиха двама журналисти от Франс прес, на фона на продължаващите атаки на Иран срещу съседните арабски страни от Персийския залив в отговор на израелско-американската офанзива. Един от журналистите каза, че е чул поне пет експлозии в града.
Междувременно и Обединените арабски емирства (ОАЕ) съобщиха днес за нова вълна от атаки с дронове и ракети от страна на Иран.
"Противовъздушната отбрана на Обединените арабски емирства в момента реагира на заплахите от ракети и дронове, идващи от Иран", посочи Министерството на отбраната на ОАЕ в "Екс", като добави, че тътенът, чут на различни места, "е резултат от прехващането на ракети и дронове".
Официален представител на ОАЕ заяви днес, че Обединените арабски емирства настояват иранската агресия срещу неучастващите в конфликта държави от Залива да спре незабавно.
"Всяка ескалация е тревожна. Искаме да ограничим войната. Не искаме разширяване на войната. Искаме иранците да разберат, че не си помагат, атакувайки съседните страни, да спрат това и да го осъзнаят", каза официалният представител, цитиран от Ройтерс.
Експлозии бяха чути днес и в Доха, столицата на Катар, където в центъра на града са се задействали сирените за въздушна тревога, казаха журналисти на AФП на място.
