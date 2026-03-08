Земетресение с магнитуд 5.3 по Рихтер е регистрирано рано в неделя сутрин в района на град Арта, Гърция. Това съобщиха от Национален институт по геофизика, геодезия и география към БАН. По данни на института трусът е станал в 05:32 ч. българско време. Епицентърът се намира на около 300 км от Петрич, на 340 км от Благоевград и на около 420 км от София.

Според гръцките сеизмолози земетресението е ударило в област Епир. Епицентърът е локализиран на 12 километра от планиснкото селце Лептокария. 4 минути след олед основния трус е последвал втори със сила 4,7 по скалата на Рихтер с епицентър на 20 километра от Йоанина.

Трусът е бил на дълбочина около 5 км и е локализиран близо до Йоанина - на 21 км запад-югозападно от града и на около 155 км западно от Лариса.

Земетресенията са усетени най-силно в областите Епир, Тесалия и Йонийските острови. На този етап няма сигнали за разрушения. По данни на местни издания обаче, много хора панически са излезли на улицата. „Хората се уплашиха, но това се случва винаги, когато имаме трус над 5 по Рихтер. Има сигнали за локални нарушения в електроподаването” - обобщава пред телевизия "ERT" заместник-кметът на Йоанина Евтимиос Крисостому.



От администрацията на област Епир има съобщения за паднали камъни по основната магистрала „Егнатия” в платното към крайбрежния град Игуменица.

