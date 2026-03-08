Духовният орган, който трябва да избере следващия върховен лидер на Иран, след като аятолах Али Хаменей беше убит, е постигнал консенсус с мнозинство. Това съобщава "Ал Джазира", базирайки се на информация на Мохамад-Махди Мирбагери, който е член на Събранието на експертите.

Иранската информационна агенция „Мехр“ цитира думите му, че „някои пречки“ все още трябва да бъдат решени по отношение на процеса.

Как се предава властта в Иран и кой може да е следващият върховен лидер

На този етап името му не се съобщава.

Съгласно иранската конституция, 88-членното събрание е упълномощено да избере върховния лидер на страната.

Хаменей, който управляваше Иран в продължение на 37 години, беше убит при удар на САЩ и Израел срещу Техеран на 28 февруари.

Снимка: Getty Images

Израелските военни, междувременно, предупредиха, че ще преследват всеки член на Събранието на експертите, който се стреми да определи наследник на Хаменей. „Предупреждаваме всички, които възнамеряват да участват в срещата за избор на наследник, че няма да се поколебаем да ви атакуваме!“, заявиха израелските военни в публикация в X.

Международни медии: Вторият син на Али Хаменей е новият аятолах

Аятолах Мохсен Хейдари Алекасир, друг член на Събранието на експертите, каза, че новият ирански лидер трябва да бъде "мразен от врага“, вместо да бъде хвален от него.

„Дори Великият Сатана (САЩ) спомена името му“, каза Алекасир за избрания наследник, дни след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че синът на покойния върховен лидер, Моджтаба Хосейни Хаменей, е „неприемлив“ избор за него.

Редактор: Цветина Петрова