Иранската армия заплаши да атакува петролни обекти в региона, ако Израел продължи с ударите срещу енергийната инфраструктура на Ислямската република, предаде "Франс прес".

„Правителствата на ислямските страни трябва възможно най-скоро да предупредят престъпната Америка и дивия ционистки режим срещу подобни страхливи и нечовешки действия“, заяви централният щаб „Хатам ал-Анбия“, свързан с Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР).

„В противен случай ще бъдат предприети мерки в региона. А ако можете да си позволите петрол на цена над 200 долара за барел – продължавайте с тази игра“, се казва още в изявлението.

Редактор: Станимира Шикова