Израелската армия съобщи, че е започнала нова „мащабна“ серия от удари срещу Техеран, Исфахан и южните райони на Иран. Това се случи малко след като един човек загина в Израел при ракетна атака, изстреляна от иранска територия, предаде АФП.

„Израелските отбранителни сили току-що започнаха мащабна вълна от удари срещу инфраструктура на иранския терористичен режим в Техеран, Исфахан и южната част на Иран“, се казва в изявление на армията.

Иран заплаши с атаки по петролни обекти в региона, ако Израел продължи с ударите

Израелски спасителни екипи обявиха, че мъж на около 40-годишна възраст е загинал на строителна площадка след иранска атака с ракети срещу Централен Израел, при която е бил тежко ранен още един човек, предаде "Франс прес".

"Веднага след задействането на сирените за тревога спасителни екипи бяха изпратени по спешност на няколко места в Централен Израел, включително на строителна площадка", заяви организацията "Маген Давид Адом", която е израелският аналог на Червения кръст. Оттам уточняват, че двама души са били тежко ранени, след като са били затрупани от падащи отломки. Единият от тях е починал от раните си, малко след като е бил изваден от развалините.

Поредица от експлозии отекнаха тази сутрин в Тел Авив, след като израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) заявиха, че са засекли нов залп от ракети, изстрелян от Иран. "Преди малко израелската армия засече ракети, изстреляни от Иран и насочени срещу територията на Израел", съобщи ЦАХАЛ, като уточни, че са били задействани системите за противовъздушна отбрана.

ВСИЧКО ЗА КОНФЛИКТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Дарина Методиева