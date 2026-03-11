"Иран ще премине от ограничени ответни удари към постоянни атаки срещу своите противници, а САЩ няма да могат да контролират цените на петрола". Това заяви днес говорителят на Иранското обединено военно командване, цитиран от "Ройтерс".

"Няма да позволим дори един литър петрол да стигне до САЩ, Израел и техните партньори. Всеки кораб или танкер, насочил се към тях, ще бъде смятан за легитимна цел", закани се Ебрахим Золфагари.

Спринт на цената на петрола: Ще поскъпнат ли токът, горивата и храните

Той предупреди, че цената на петрола може рязко да скочи. "Подгответе се за 200 долара за барел, защото цената зависи от сигурността в региона, а именно вие я дестабилизирахте", обърна се говорителят към САЩ и Израел.

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Дарина Методиева