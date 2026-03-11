Украински експерти започнаха работа в Катар, ОАЕ и Саудитска Арабия, където трябва да предадат опита си в прехващане на проектирани от Иран дронове. Това съобщиха от канцеларията на украинския президент.

Зеленски: Украински експерти по борба с дронове заминават за Близкия изток

Трите групи, включващи експерти, военни, инженери и работници, вече работят на място, заяви Володимир Зеленски. Той уточни, че екипите са разположени в трите страни.

Редактор: Станимира Шикова