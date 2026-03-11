Снимка: БТА
Те са разположени в Катар, ОАЕ и Саудитска Арабия
Украински експерти започнаха работа в Катар, ОАЕ и Саудитска Арабия, където трябва да предадат опита си в прехващане на проектирани от Иран дронове. Това съобщиха от канцеларията на украинския президент.
Зеленски: Украински експерти по борба с дронове заминават за Близкия изток
Трите групи, включващи експерти, военни, инженери и работници, вече работят на място, заяви Володимир Зеленски. Той уточни, че екипите са разположени в трите страни.
Редактор: Станимира Шикова
Източник: Валерия Динкова, БТА
