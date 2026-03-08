Снимка: БТА/ Видео:"Ройтерс"
"Те имат капацитет да помогнат", заяви на пресконференция украинският президент
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украински експерти ще пристигнат в Близкия изток идната седмица, за да предоставят своя опит в борбата срещу иранските дронове, предаде "Франс прес".
Зеленски: Украйна ще съдейства на страните в Близкия изток срещу дроновете „Шахед“
"Мисля, че следващата седмица, когато експертите пристигнат на място, те ще проучат ситуацията и ще помогнат, защото идват с капацитет да помогнат", каза Зеленски на пресконференция.
Той подчерта, че това е "възможност и за двете страни", тъй като Киев се надява да получи в замяна ракети за американските си системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът", които са жизненоважни за Украйна в борбата срещу руските ракети, отбелязва АФП.
Редактор: Станимира Шикова
