Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украински експерти ще пристигнат в Близкия изток идната седмица, за да предоставят своя опит в борбата срещу иранските дронове, предаде "Франс прес".

Зеленски: Украйна ще съдейства на страните в Близкия изток срещу дроновете „Шахед“

"Мисля, че следващата седмица, когато експертите пристигнат на място, те ще проучат ситуацията и ще помогнат, защото идват с капацитет да помогнат", каза Зеленски на пресконференция.

Той подчерта, че това е "възможност и за двете страни", тъй като Киев се надява да получи в замяна ракети за американските си системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът", които са жизненоважни за Украйна в борбата срещу руските ракети, отбелязва АФП.

Редактор: Станимира Шикова