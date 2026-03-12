В момента цените на горивата у нас не са толкова високи, за да се предприемат каквито да било мерки. Просто трябва да изчакаме. Това заяви в ефира на „Здравей, България” заместник-председателят на Асоциацията на българските търговци, износители и превозвачи на горива Димитър Хаджидимитров. Според него въвеждането на таван на цените не е решение.

„Вносителите и производителите работят на пазарни цени. Ако купуваме гориво на 1.40 евро, а таванът е 1.38, ще спрем да продаваме и ще се стигне до недостиг. Ако поскъпването продължи, не е лошо да се подпомогнат определени групи. Ще е добре да се съберат хора от правителство и от бранша, за да решим как може да се даде тази помощ, така че да не се наруши балансът”, предупреди той.

По думите му прогнозите за достигане на цена от 200 долара за барел са нереалистични. „Няма кой да плати такава цена. Но ситуацията към момента не е чак толкова страшна, за да кажем, че горивата ще свършат”, заяви Хаджидимитров.

Той припомни, че са освободени над 400 милиона барела от резерви, които по негови оценки биха стигнали за около месец и половина - два. Според експерта доставките ще бъдат компенсирани от други източници, включително от САЩ, Венецуела, Бразилия и Русия.

По данни на бранша в момента дизелът влиза в България на цена около 1.40 евро за литър, а бензинът - на 1.28 евро. Това вече се отразява и на крайните цени за потребителите. „Средно новите цени са около 1.45 - 1.47 евро. Има поскъпване от около 2-3 цента на колонка – бензинът е около 1.33 евро, а дизеловото гориво -1.45 - 1.46 евро”, обясни Хаджидимитров.

Той уточни, че разликата между цената на внос и продажба е приблизително 5-6 цента. По негови изчисления средният месечен разход за гориво на едно семейство в София е около 200 евро. При увеличение на цените с около 20% това би означавало приблизително 40 евро повече на месец за домакинствата, които пътуват по-често. „Няма да е толкова фрапантно за семейния бюджет”, смята Хаджидимитров.

