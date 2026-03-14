Съдът решава дали да остави в ареста осемте души, задържани при акция на ГДБОП и Софийската градска прокуратура в столицата в сряда. Те са привлечени като обвиняеми за участие в организирана престъпна група.

Задържаха „Бандата на Близнаците”, сред тях има бивши полицаи (ВИДЕО+СНИМКИ)

Според събраните данни, те функционирали като дружество за бързи кредити. Изнудвали клиентите, заплашвали ги, нанасяли телесни повреди и отвличали. Иззети са пари в брой, палки, боксове, белезници, ножове, бухалки. Петима от обвиняемите са осъждани.

Редактор: Дарина Методиева