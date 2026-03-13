Задържаха осемнадесет лица за участие в организирана престъпна група. По информация на NOVA, някои от тях са бивши полицаи и участвали в „Бандата на Близнаците”. Установени са потърпевши от действията им граждани с физически и психически травми след проявена брутална жестокост и гаври – със счупени ребра, фрактура на черепа, пребивани, отвличани или принуждавани да извършват имотни сделки против волята им.

Снимка: Софийска градска прокуратура

Организацията действала от 2023 г. на територията на страната и била създадена с користна цел – да изнудва клиенти на дружество за бързи кредити чрез принуди, заплахи, включително с оръжие, нанасяне на телесни повреди и отвличания с цел набавяне на парични и имотни облаги. На осем лица са повдигнати обвинения и са задържани за срок до 72 часа. Петима от арестуваните вече са осъждани.

Специализираната съвместна операция е проведена на 11 март. Досъдебното производство е образувано на 10.11.2025 г. и се води от ГДБОП - МВР под ръководството и надзора на СГП. След разрешения от Софийски градски съд, дадени по искания на СГП, са извършени 45 обиски и претърсвания на жилища, офиси и превозни средства. Иззети са близо 30 електронни устройства, над 15000 евро в брой и множество вещи, сред които палки, боксове, спрейове, белезници, ножове, бухалки, както и множество документи, имащи отношение към разследването.

Снимка: Софийска градска прокуратура

Обезпечени са трезори, ползвани от задържаните. Разпитани са свидетели.

Предстои на 14 март СГП да внесе искане в СГС за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемите.

Снимка: Софийска градска прокуратура