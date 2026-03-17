Рано във вторник сутринта Израел съобщи, че въоръжените му сили са започнали да нанасят удари по цели на иранския режим в Техеран. В публикация в Telegram Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) написаха още, че са поставили началото на допълнителна вълна от атаки срещу терористичната инфраструктура на „Хизбула“ в Бейрут.

Минути по-рано от ЦАХАЛ съобщиха, че са идентифицирали „ракети, изстреляни от Иран към територията на Израел“.

САЩ и Израел започнаха продължаващия конфликт в Близкия изток с мащабни атаки срещу Техеран на 28 февруари.

