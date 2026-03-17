Синът на последния шах на Иран - Реза Пахлави, който живее в изгнание, обяви създаването на нов комитет с цел да подготви основите за бъдеща комисия за „установяване на истината“ в страната. За негов ръководител той посочи носителката на Нобелова награда за мир Ширин Ебади - бивша съдийка и основател на неправителствената организация „Център за защита на правата на човека“, която живее в изгнание в Лондон.

Базираният в САЩ Пахлави, който има значително влияние сред иранската диаспора, макар и без официален политически пост, уточни, че комитетът по преходно правосъдие ще разработи рамка за бъдеща комисия, както и насоки за провеждане на съдебни процеси. По думите му основната цел е да се търси справедливост за жертвите на „изтезания и репресии“, извършвани от Ислямската република.

Първата жена от Иран с Нобелова награда за мир: Ширин Ебади, която днес живее в изгнание

В публикация в социалната мрежа X той допълни, че в състава на комитета влизат „опитни ирански експерти от четири различни поколения“. Сред тях са нидерландско-иранският професор по право Афшин Елиан, активистът Ирадж Месдаги и лекарят Лейла Бахмани.

Пахлави е една от водещите фигури в иранската опозиция в изгнание. Влиянието му нарасна, след като подкрепи протестите срещу управляващия духовен режим, като част от демонстрантите открито призоваха за възстановяване на монархията.

My dear compatriots,



To you who, over the past five decades, have been victims of injustice, torture, and repression by the Islamic Republic;



To the grieving, justice-seeking mothers and fathers, daughters and sons, sisters and brothers, whose number this tyrannical regime has… https://t.co/cDhlNf5jrb — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) March 16, 2026

Политическата обстановка в страната се усложни допълнително след смъртта на дългогодишния върховен лидер Али Хаменей, загинал при въздушни удари на САЩ и Израел на 28 февруари. Седмица по-късно за негов наследник беше обявен синът му Моджтаба Хаменей.

Бягство от режима: Иранецът Мехран разказва за мъченията след протестите срещу властта

