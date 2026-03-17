Снимка: БТА
Според Реза Пахлави ще разработи рамка за бъдещата комисия, както и насоки за провеждане на съдебни процеси
Синът на последния шах на Иран - Реза Пахлави, който живее в изгнание, обяви създаването на нов комитет с цел да подготви основите за бъдеща комисия за „установяване на истината“ в страната. За негов ръководител той посочи носителката на Нобелова награда за мир Ширин Ебади - бивша съдийка и основател на неправителствената организация „Център за защита на правата на човека“, която живее в изгнание в Лондон.
Базираният в САЩ Пахлави, който има значително влияние сред иранската диаспора, макар и без официален политически пост, уточни, че комитетът по преходно правосъдие ще разработи рамка за бъдеща комисия, както и насоки за провеждане на съдебни процеси. По думите му основната цел е да се търси справедливост за жертвите на „изтезания и репресии“, извършвани от Ислямската република.
Първата жена от Иран с Нобелова награда за мир: Ширин Ебади, която днес живее в изгнание
В публикация в социалната мрежа X той допълни, че в състава на комитета влизат „опитни ирански експерти от четири различни поколения“. Сред тях са нидерландско-иранският професор по право Афшин Елиан, активистът Ирадж Месдаги и лекарят Лейла Бахмани.
Пахлави е една от водещите фигури в иранската опозиция в изгнание. Влиянието му нарасна, след като подкрепи протестите срещу управляващия духовен режим, като част от демонстрантите открито призоваха за възстановяване на монархията.
My dear compatriots,— Reza Pahlavi (@PahlaviReza) March 16, 2026
To you who, over the past five decades, have been victims of injustice, torture, and repression by the Islamic Republic;
To the grieving, justice-seeking mothers and fathers, daughters and sons, sisters and brothers, whose number this tyrannical regime has… https://t.co/cDhlNf5jrb
Политическата обстановка в страната се усложни допълнително след смъртта на дългогодишния върховен лидер Али Хаменей, загинал при въздушни удари на САЩ и Израел на 28 февруари. Седмица по-късно за негов наследник беше обявен синът му Моджтаба Хаменей.
Редактор: Цветина Петкова
