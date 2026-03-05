Иранецът Мехран приема името Стефан след покръстването си. Връщаме го в мъчителните времена на протестите срещу режима в Иран през 2009 година. Разказва ни за арест, разпити и мъчения след участието си в демонстрациите. Днес той живее далеч от родината си, но спомените от срещата с репресивната система на властта остават.

Ескалацията в Близкия изток отново насочва вниманието към историите на хора, които са се изправяли срещу режима в Иран.

„Вкарват те в една стая без храна и вода за няколко дни. Там даже видях едно дете на 15 - 16 години. То плачеше много и цялото от горе до долу беше в кръв“, разказва Мехран.

Иранецът прекарва три седмици в база за разпити. По думите му разследващите се опитвали да разберат кой стои зад протестите срещу правителството, като използвали различни методи за натиск: „Помня само един, който играеше ролята на доброто ченге. Идваше при теб и ти казваше - аз искам да ти помогна, искаш ли да ми кажеш истината. А истината беше, че ние просто искахме да има промяна.”

По това време Мехран работи като сценарист в националната телевизия на Иран. След освобождаването си се укрива, след като властите го обявяват за враг на режима. Напуска работата си и бяга от Техеран в град Исфахан.

Според него от протестите през 2009 година досега ситуацията в страната не се е променила съществено, а всеки опит за бунт бързо се потушава от Ислямската революционна гвардия.

„Те са толкова страшни, че буквално казват - ислямът трябва да е на върха, дори и Иран повече да не съществува“, твърди Мехран.

Новината за смъртта на върховния лидер Али Хаменей той приема с облекчение, но признава, че в страната има и хора, които искрено скърбят за него.

„Фанатизъм! Ако вярваш, че една скъпа немска кола е най-хубавата в света, никога няма да се убедиш, че японската може да е по-добра“, казва той.

Днес Мехран живее далеч от родината си. Сърцето му остава разделено между България - страната, която му дава втори шанс, и Иран - мястото, където е роден.

На въпроса “Коя е твоята родина всъщност?” той отговаря “Светът.“