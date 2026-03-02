„Нямаме комуникация с близките ни. Нямаме информация“. С тези думи председателят на Българската федерация по кунг-фу и тай-чи Теймур Джафари описа в ефира на „Здравей, България“ тревогата си за случващото се в Иран.

По думите му режимът в страната повече от 48 години „тероризира собствения си народ, както и други народи“ и не бива да продължава да управлява. Според него в момента голяма част от иранското общество иска държавата да се превърне в светска. Джафари изрази мнение, че наследникът на шаха – Реза Пахлави – е фигурата, която може да оглави страната в преходен период. „Той е единственият човек, който говори за референдум – дали Иран да бъде кралство или република. Хората му вярват“, заяви той.

Според него протестите в Иран са естествен израз на натрупвано с десетилетия недоволство. „Повече от 48 години хората живеят в терор“, каза Джафари и припомни, че самият той е напуснал страната преди 38 години заради тежката обстановка още тогава.

Той предупреди, че най-лошият сценарий би бил ислямистите да останат на власт. „Ислямското управление е доказало, че не води добри преговори със съседите, няма добро място на световния пазар, а икономиката на Иран пада драстично“, посочи Джафари. По думите му милиони образовани иранци са напуснали страната – „над 6–7 милиона души“.

Председателят на федерацията твърди, че след смъртта на аятолах Али Хаменей е имало хора, които са излезли по улиците и са изразили радостта си. Той предупреди, че ако режимът остане, съществува риск от гражданска война. „Хората искат промяна. Искат Кралство Иран“, обобщи Теймур Джафари.

