-
Анализатор: Конфликтът в Иран може да донесе около 5 млрд. долара на месец на Русия от петрол
-
Под облаците на конфликта: Българско семейство с две деца остана блокирано в Дубай
-
Ракети над Доха: Българка разказва за напрежението в Катар
-
Израел нанесе удари срещу "Хизбула" в Ливан и Ирак, хиляди бягат от Бейрут
-
САЩ, Израел и Иран продължават да си разменят удари, жертви има в поне пет страни (ОБЗОР)
-
Филип Димитров: Ситуацията с Иран е тежка, но в известен смисъл неизбежна
Според него наследникът на шаха – Реза Пахлави – трябва да оглави държавата
„Нямаме комуникация с близките ни. Нямаме информация“. С тези думи председателят на Българската федерация по кунг-фу и тай-чи Теймур Джафари описа в ефира на „Здравей, България“ тревогата си за случващото се в Иран.
По думите му режимът в страната повече от 48 години „тероризира собствения си народ, както и други народи“ и не бива да продължава да управлява. Според него в момента голяма част от иранското общество иска държавата да се превърне в светска. Джафари изрази мнение, че наследникът на шаха – Реза Пахлави – е фигурата, която може да оглави страната в преходен период. „Той е единственият човек, който говори за референдум – дали Иран да бъде кралство или република. Хората му вярват“, заяви той.
Изтезания, власт и врагове: Историята на Али Хаменей
Според него протестите в Иран са естествен израз на натрупвано с десетилетия недоволство. „Повече от 48 години хората живеят в терор“, каза Джафари и припомни, че самият той е напуснал страната преди 38 години заради тежката обстановка още тогава.
Той предупреди, че най-лошият сценарий би бил ислямистите да останат на власт. „Ислямското управление е доказало, че не води добри преговори със съседите, няма добро място на световния пазар, а икономиката на Иран пада драстично“, посочи Джафари. По думите му милиони образовани иранци са напуснали страната – „над 6–7 милиона души“.
Председателят на федерацията твърди, че след смъртта на аятолах Али Хаменей е имало хора, които са излезли по улиците и са изразили радостта си. Той предупреди, че ако режимът остане, съществува риск от гражданска война. „Хората искат промяна. Искат Кралство Иран“, обобщи Теймур Джафари.
ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В ИРАН ЧЕТЕТЕ ТУК
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни