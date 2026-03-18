Делото за убийството на Димитър Малинов от Цалапица стигна до Върховния касационен съд. През декември миналата година единственият подсъдим Рангел Бизюрев получи 17 години затвор на втора инстанция. Магистратите тогава го оправдаха по обвинението, че деянието е извършено с особена жестокост.

Днес майката на Малинов - Атанаска Бакалова, настоява делото да бъде върнато за ново разглеждане, а Бизюрев да получи най-тежкото наказание. Подсъдимият също иска друг състав на апелативния съд да разгледа казуса и да постанови по-ниска присъда.

Увеличиха с още 2 г. присъдата на убиеца на Митко от Цалапица

