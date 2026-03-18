Нивата на радиация около построената от Русия централа са в нормата
Иран информира Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), че снаряд е паднал във вторник вечерта в близост до иранската атомна електроцентрала в Бушехр, но не е причинил щети и няма пострадали, предаде "Ройтерс".
Генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси повтори призива си за максимална сдържаност в рамките на конфликта в Близкия изток, за да се избегне рискът от ядрена авария.
Иранската организация за атомна енергия потвърди информацията за удара по-рано днес, като информационна агенция „Тасним“ съобщи, че той е нанесен към 19:00 ч. местно време.
Руската държавна компания за атомна енергия „Росатом“ осъди нападението и добави, че нивата на радиация около построената от Москва централа са в нормата.
Редактор: Станимира Шикова
