-
-
Андрей Гюров участва в заседанието на Европейския съвет
-
-
-
-
Служебният премиер призова за деескалация в Близкия изток и обяви таргетирани помощи за най-бедните у нас
Служебният премиер Андрей Гюров пристигна в Брюксел за участие в ключовото заседание на Европейския съвет. Той очерта основните приоритети на страната ни, като подчерта, че България трябва да бъде „на пълна скорост” в Европа и да подкрепя всички позиции, които засилват мощта на Съюза.
„Позициите ни са много ясни. Обсъждаме широки теми – от сигурността и конкурентоспособността до срещата за еврозоната”, заяви Гюров.
⇒ Конфликтът в Близкия изток и енергийните цени
Според премиера конфликтът в Близкия изток е ситуация, в която не са пряко въвлечени нито НАТО, нито Европейският съюз. Той бе категоричен, че общата европейска позиция трябва да изисква деескалация и търсене на решение за спиране на военните действия.
Гюров поясни, че това е единственият начин да се успокои международното напрежение, което в момента се отразява пряко върху високите цени на енергоносителите и засилва миграционния натиск към Европа.
⇒ Мерки срещу поскъпването в България
Относно вътрешната ситуация у нас, служебният премиер коментира растящите цени на тока и горивата. Той призна, че никоя държава не може напълно да неутрализира подобни глобални предизвикателства, но подчерта, че правителството подготвя конкретна подкрепа.
„Целта на служебното правителство е мерките да бъдат много таргетирани точно към най-уязвимите групи. Идеята е парите да стигнат до тези хора възможно най-бързо”, обясни Андрей Гюров.
Редактор: Мария Барабашка
Последвайте ни