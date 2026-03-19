Служебният премиер Андрей Гюров пристигна в Брюксел за участие в ключовото заседание на Европейския съвет. Той очерта основните приоритети на страната ни, като подчерта, че България трябва да бъде „на пълна скорост” в Европа и да подкрепя всички позиции, които засилват мощта на Съюза.

„Позициите ни са много ясни. Обсъждаме широки теми – от сигурността и конкурентоспособността до срещата за еврозоната”, заяви Гюров.

Андрей Гюров участва в заседанието на Европейския съвет

⇒ Конфликтът в Близкия изток и енергийните цени

Според премиера конфликтът в Близкия изток е ситуация, в която не са пряко въвлечени нито НАТО, нито Европейският съюз. Той бе категоричен, че общата европейска позиция трябва да изисква деескалация и търсене на решение за спиране на военните действия.

Гюров поясни, че това е единственият начин да се успокои международното напрежение, което в момента се отразява пряко върху високите цени на енергоносителите и засилва миграционния натиск към Европа.

⇒ Мерки срещу поскъпването в България

Относно вътрешната ситуация у нас, служебният премиер коментира растящите цени на тока и горивата. Той призна, че никоя държава не може напълно да неутрализира подобни глобални предизвикателства, но подчерта, че правителството подготвя конкретна подкрепа.

„Целта на служебното правителство е мерките да бъдат много таргетирани точно към най-уязвимите групи. Идеята е парите да стигнат до тези хора възможно най-бързо”, обясни Андрей Гюров.

