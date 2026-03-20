Шега на Доналд Тръмп с нападението на Пърл Харбър и Япония предизвика реакции в американското общество. По време на двустранната среща между президента на САЩ и японския премиер Санау Такаичи в Белия дом Тръмп коментираше ударите на САЩ и Израел срещу Иран.

Японски журналист, който присъства на срещата, зададе въпрос на президента защо САЩ не са уведомили Япония или другите съюзници за решението си да ударят Иран, преди да го направят. Президентът отговори : "Нападнахме много ожесточено и не казахме на никого за това, защото искахме изненада. Кой знае по-добре за изненадата от Япония? Добре, защо не ми казахте за Пърл Харбър?“ „Мисля, че вярвате в изненадата много повече от нас“, добави Тръмп, визирайки нападението през 1941 г. срещу американския флот в Пърл Харбър, Хавай, което ускори влизането на Съединените щати във Втората световна война.

Изказването предизвика и мълчалива реакция от страна на Такаичи.

♦ Джими Кимъл: "Какво се случва в тази оранжева глава?"

След неуместната шега дойде коментар и от водещия Джими Кимъл. В своето предаване Jimmy Kimmel Live той каза, че често изпитва срам, когато "истински лидери идват да ни посетят". „Но днес мисля, че достигнахме ново ниво на дискомфорт", допълни той по повод репликата на Тръмп.

Робърт де Ниро с остър и саркастичен скеч срещу Тръмп в шоуто на Джими Кимъл (ВИДЕО)

„Тръмп се надява Япония да му предложи военна помощ за войната в Близкия изток, но вместо това премиерът му донесе 250 черешови дървета, за да отбележи нашата 250-годишнина", коментира Кимъл. След това добави: "Тръмп е човек, който павира розовата градина. Какво ще прави с 250 черешови дървета? Вероятно ще ги използва, за да построи гофретна къща или нещо подобно“. Кимел отбеляза как Тръмп „много“ иска Япония да подкрепи войната му срещу Иран. „Той помоли премиер-министъра да ни изпрати Годзила, а тя каза „не“, пошегува се водещият.

След което запита реторично: "Какво става в тази оранжева глава?" И допълни: "Нека ви кажа, нямам никакво съмнение, че всичко, което Тръмп знае за Пърл Харбър, започва и завършва с филм с участието на Бен Афлек.“

В монолога Кимър постави още един акцент - на искането на Пентагона за 200 милиарда долара за финансиране на конфликта в Близкия изток . Комикът каза, че е по-добре парите да се използват, за да бъде накаран Тръмп "да си тръгне". „Вместо да харчим всички тези пари за оръжия срещу хората, защо просто не предложим на Тръмп сто милиарда, за да си отиде?“, запита той.

Редактор: Цветина Петрова