Пентагонът търси 200 милиарда долара допълнителни средства за войната срещу Иран. Това заяви висш служител от администрацията, цитиран от "Асошиейтед прес". Министерството на отбраната е изпратило искането до Белия дом, съобщи служителят, който пожелал анонимност.

Тази изключително висока цифра идва на фона на допълнителното финансиране, което Пентагонът вече получи миналата година в рамките на големия законопроект за намаляване на данъците на президента Тръмп.

Конгресът се готви за ново искане за разходи, но не е известно дали Белият дом е предал искането за разглеждане. Не е ясно и дали то ще получи подкрепа.

За съществуването на новото искане за финансиране беше съобщено за първи път от „Вашингтон поуст“. Запитан за сумата по време на пресконференция в четвъртък, министърът на отбраната Пийт Хегсет не потвърди директно колко е тя. Той посочи, че това търпи промяна."Отново ще се обърнем към Конгреса и нашите хора там, за да се уверим, че разполагаме с необходимото финансиране", каза Хегсет. „Нужни са пари, за да убиеш лошите”, допълни той.

Редактор: Цветина Петрова