Руското министерство на отбраната съобщи, че Украйна е атакувала Русия с 283 дрона през изминалата нощ – една от най-мащабните подобни атаки от началото на войната, предаде “Франс прес”.

Всички дронове са прехванати от противовъздушната отбрана. Най-сериозно засегната е Ростовска област, където около 90 апарата са били насочени към региона, по информация на губернатора Юрий Слюсар.

Щети са нанесени и в Саратовска област, където местните власти съобщават за двама ранени и повредени жилищни сгради след атака с дронове.

От началото на войната през 2022 г. Украйна все по-често нанася удари по цели на руска територия в отговор на продължаващите руски атаки срещу украински градове и инфраструктура.

Редактор: Ралица Атанасова