Над 100 души бяха ранени при ирански ракетни атаки срещу Израел, след като системите за противовъздушна отбрана не са успели да прехванат изстреляните ракети, съобщи “Франс прес”.

Ударите са поразили градовете Арад и Димона, като са нанесени сериозни щети по жилищни сгради. По данни на израелските спешни служби 84 души са ранени в Арад, 10 от тях тежко, а по-рано през деня още 33 души са пострадали в Димона.

Пожарникарите съобщават, че са били изстреляни противоракетни апарати, но те не са поразили целите си.

Иран: Ядреният комплекс „Натанз” е ударен при въздушна атака

Иранските държавни медии определят атаката срещу Димона, град, в който се намира ядрен обект, като отговор на предишен удар срещу иранско съоръжение в "Натанз". Междувременно израелската армия обяви, че ще разследва причините за неуспеха на системите за отбрана. „Системите бяха активни, но не успяха да прехванат ракетата. Ще анализираме случая“, заяви говорителят Ефи Дефрин.

Щетите в Арад са значителни - засегнати са няколко сгради, а в една от тях е избухнал пожар. В Димона спасителни екипи продължават да претърсват отломките. Заради ситуацията учебните занятия в района временно са преминали в онлайн форма.

Корпусът на гвардейците в Иран: Техеран продължава да произвежда ракети

Премиерът Бенямин Нетаняху определи нощта като „много тежка“ и заяви, че страната ще продължи ударите срещу Иран и неговите съюзници.

Редактор: Ралица Атанасова