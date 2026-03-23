Лошото време довело до сериозни затруднения в придвижването

Обилни снеговалежи и силни виелици обхванаха югоизточните турски окръзи Битлис, Ван и Хаккяри през последното денонощие.

Лошото време довело до сериозни затруднения в придвижването и изолиране на десетки населени места.

По данни на местните власти в момента няма достъп до общо 103 населени места – 82 в окръг Хаккяри, 20 във Ван и едно в Битлис. От ранните часове на деня аварийни екипи работят по разчистването на пътищата и възстановяването на движението.

Заради усложнената обстановка и риска от заледявания, в градовете Хаккяри и Юксекова денят е обявен за неучебен. Освен това на хронично болните, бременните жени и родителите на малки деца е предоставен административен отпуск.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: Кристиан Стратев, БТА

