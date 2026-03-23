Снимка: iStock
Лошото време довело до сериозни затруднения в придвижването
Обилни снеговалежи и силни виелици обхванаха югоизточните турски окръзи Битлис, Ван и Хаккяри през последното денонощие.
Лошото време довело до сериозни затруднения в придвижването и изолиране на десетки населени места.
Снежен капан: Над 1800 населени места в Турция са откъснати от света (ВИДЕО+СНИМКИ)
Hakkari’de yeni yapılan sınır yolu çökmeye başladıhttps://t.co/hfxNroENXy pic.twitter.com/7EnTSWZbKr— Güneydoğu Ekspres (@ekspreshaber_) March 23, 2026
По данни на местните власти в момента няма достъп до общо 103 населени места – 82 в окръг Хаккяри, 20 във Ван и едно в Битлис. От ранните часове на деня аварийни екипи работят по разчистването на пътищата и възстановяването на движението.
Hakkari’de Karla Mücadele Çalışmaları Aralıksız Sürüyor https://t.co/jiPJMawFAj— Haber Hakkari (@HaberHakkaricom) March 23, 2026
Hakkari’de karla mücadele seferberliği sürüyor https://t.co/M3qG26jb7W #Hakkari #karlaMücadele #karYağışı #Türkiye #kış pic.twitter.com/ARWrEf4v5V— Hakkari İl Sesi Gazetesi (@il_sesi) March 23, 2026
Заради усложнената обстановка и риска от заледявания, в градовете Хаккяри и Юксекова денят е обявен за неучебен. Освен това на хронично болните, бременните жени и родителите на малки деца е предоставен административен отпуск.
Редактор: Цветина Петкова
Yüksekova-Dağlıca kara yolu çığ nedeniyle kapandı https://t.co/GYpmMIng0B #Yüksekova #Hakkari #KaraYolu #Çığ #HavaDurumu pic.twitter.com/gYJVM9Mjyh— Hakkari İl Sesi Gazetesi (@il_sesi) March 23, 2026
Последвайте ни