Запознанства на живо, но с модерен обрат - в Лондон любовта вече минава през презентации. Вместо безкрайно търсене в онлайн пространството, млади хора представят приятелите си с кратки и забавни презентации в местни заведения. Идеята бързо набира популярност на фона на умората от онлайн срещите.

Mладите необвързани хора в Лондон се връщат към класическия начин за срещи - в бара, но с модерен обрат - чрез презентация, в която близък приятел ги представя като потенциални партньори.

Онлайн запознанствата - модерният начин за създаване на романтични връзки

Ани Джоунс, която е организатор на събития, казва: "Не харесвам приложенията за запознанства. Не се запознавам с никого реално, а хората, които ми излизат, не са особено подходящи. Смятам, че запознанствата в реалния живот са бъдещето. Предпочитам да се срещам с хора на живо."

Тази иновативна промяна се случва в момент когато приложенията за запознанства постепенно губят своята привлекателност. Данни сочат, че във Великобритания използването на десетте най-големи платформи е намаляло с 16% между 2023 и 2024 година. А проучванията показват, че почти половината потребители са имали негативен опит с тях.



Журалистът Джон Харви посочва: "Доста е ретро. Това е винтидж начин за запознанства, който днес почти липсва".

По време на събитието хората носят стикери, които показват дали търсят романтично запознанство или са там само за социализиране, докато приятелите им ги представят чрез снимки от пътувания и забавни факти. Хората, които търсят партньор, споделят, че за приятел е по-лесно да представи най-добрите им качества, и дори с чувство за хумор да намекне за недостатъците им.

Организаторите на събитието споделят, че всички 150 билета са били разпродадени за по-малко от пет минути. Те планират да разширят инициативата, с цел провеждането на подобни сбирки всяка седмица в цялата страна.

Редактор: Цветина Петрова