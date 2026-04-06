Двете деца от Ямбол са в две приемни семейства. Търси се начин за настаняването им на едно място. Това каза служебният социален министър Хасан Адемов по време на официалното представяне на информационната кампания „Приеми ме“, която насърчава приемната грижа.

Припомняме, че братчето беше спасено от полицаи , след като увисна от осмия етаж.

„Децата са в добро здраве. Изготвен е график за свиждане между двете деца”, обясни Адемов. В момента се проучва близката до децата среда – семейство и роднини. „Ако тези роднини и близки се съгласят децата да бъдат настанени при тях, това ще бъде мярката, която ще бъде предприета. По Закона за закрила на детето когато дете изпадне в кризисна ситуация, това е първата стъпка”, обясни служебният министър. При отказ от тяхна страна вече се работи и по намиране на едно приемно семейство, в което да бъдат настанени двете деца заедно, допълни той.

„Има приемно семейство, което е готово да приеме двете деца едновременно. Това е изключително важно, за да може да се запазят емоционалните връзки между тях”, заяви Адемов. Успоредно с търсенето на възможност за настаняване на децата се работи и с родителите за повишаване на техния родителски капацитет и подобряване на условията на живот в дома на семейството, каза още той.

