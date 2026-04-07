Цените растат изключително бързо. Разходите на лечебните заведения също скочиха – за сметка на приходите и финансирането, което постъпва в тях. Според НСИ за последната година инфлацията в България е около 3%, а средната за последните 4-5 години достига 40%. В българската здравна система тази инфлация е доста по-голяма - имаме разходи за енергия, ток, вода, както и за осигуряване на заплати на персонала. Това заяви в Обедния информационен блок по NOVA NEWS членът на УС на Българския лекарски съюз доц. д-р Георги Тодоров. Той коментира отправеното искане от страна на Националния съвет на Българския лекарски съюз министърът на здравеопазването, в качеството си на посредник между БЛС и НЗОК, да предприеме действия за незабавно подписване на Анекс към Националния рамков договор. Целта е спешна актуализация на цените на всички медицински дейности.

БЛС настоява за спешно увеличение на цените на медицинските дейности

Той обясни още, че само за последната година част от медицинските консумативи и лекарства са поскъпнали с 35%. "През 2026 година работим с цени, които са договорени още през 2024 г., когато беше подписан последният Национален рамков договор. През последната година не успяхме да подпишем нов договор поради липсата на приет бюджет на страната. На практика това тласка системата към риск", категоричен е той.

По думите му средно с 85% за последните четири години се е увеличила издръжката за медицинския персонал и лечебните заведения спрямо 2021 г.

Доктор Тодоров беше категоричен, че искането за актуализация на цените не медициснките дейности няма никакви политически мотиви. "На заседание на Управителния съвет на БЛС, заедно с Националния съвет, настояваме за подписване на нов анекс към Националния рамков договор с осезаема актуализация на цените, за да може системата да бъде устойчива и да предоставя качествени услуги", подчерта той. И дпълни: "Отправяме призив за диалог, сътрудничество и намиране на устойчиво решение".

Редактор: Станимира Шикова