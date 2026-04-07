Цветни великденски яйца, вдъхновени от неподражаемия стил на Антонио Гауди, привличат хиляди посетители в Барселона. Шоколадовите произведения на изкуството съчетават кулинарната традиция с емблематичните форми и мозайки на великия архитект.

Изложбата „Гауди в шоколад” представя впечатляващи дизайни на гигантски великденски фигури, а туристи от цял свят се стичат, за да им се насладят под слънцето на Каталуния.

Как семейството на принц Хари и Меган отбелязаха Великден (ВИДЕО)

„Харесвам шоколада, харесвам Гауди, харесвам слънцето в Барселона. Тук е наистина приятно. Има много туристи и обстановката е доста оживена, но творбите на Гауди са уникални и много ми харесват”, споделя Анита Зунк, впечатлена от атмосферата.

Домакин на експозицията е паркът „Гюел”, който тази година празнува век от отварянето си за посетители. Шоколадовите творения са дело на водещи сладкари и пресъздават характерните цветове и символика на парка.

Микел Чаморо разказва за гениалността на архитекта: „Когато сте в парка, осъзнавате, че Гауди е бил пионер за времето си. В Хипостилната зала, където са изложени фигурите, колоните са кухи и водят към резервоар в основата. Той е използвал дъждовната вода за напояване на целия парк – нещо съвсем обичайно днес, но революционно за онова време”.

Десет шоколадови яйца са разположени сред колоните с характерните мозайки на Гауди. Те се състезават за вота на публиката, а победителят ще получи постоянно място в Музея на шоколада в Барселона. Останалите фигури ще бъдат символично счупени и изядени от местни ученици.

„В миналото Гауди е бил силно подценяван. Хората са го възприемали като човек, който използва парчета от счупени неща, едва ли не като луд”, припомня Чаморо.

Експозицията включва шоколадов вариант на известния саламандър от парка, поставен върху 64-сантиметрово яйце, приказната входна порта, както и самия Гауди, изобразен с мозаечно яйце, представящо най-известните му сгради.

„Мисля, че именно детайлите правят впечатление. Невероятно е. Изглежда наистина прекрасно”, споделя Адриана Дралова.

Празничната изложба ще радва жителите и гостите на града до 9 април.

