Израел беше подложен на нов ракетен обстрел рано тази сутрин, само часове след като американският президент Доналд Тръмп обяви двуседмично примирие между Съединени американски щати и Иран.

Според израелския сайт Ynet ракети са поразили районите на Петах Тиква и Бней Брак. Малко по-късно сирени за въздушна тревога бяха задействани и в централните и южните части на Израел, а местни жители съобщиха за силни експлозии.

Тръмп се съгласи да спре ударите срещу Иран за две седмици

Израелската армия заяви в приложението Telegram, че системите за противовъздушна отбрана са били активирани, за да прехванат изстреляните ракети.

Новият обстрел идва въпреки обявеното от Тръмп примирие, договорено с посредничеството на Пакистан. По силата на споразумението Вашингтон се съгласи да прекрати ударите срещу Иран за срок от две седмици, а Техеран обеща да отвори отново Ормузки проток и да започне нови преговори.

Самият Тръмп определи договорката като „пълна и абсолютна победа“ за САЩ и заяви, че в рамките на примирието ще бъде решен и въпросът с иранската ядрена програма. Последният ракетен обстрел срещу Израел обаче показва колко крехко остава споразумението още в първите часове след обявяването му.

