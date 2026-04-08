Малкото е женско и се казва София
Бебе от застрашения вид двугърба камила, известен още като бактриан, е най-новият питомец в британския зоопарк "Уипснейд". Малкото, което е от женски пол и е кръстено София, се е появило на бял свят на 21 март и в момента е под зоркия поглед и грижи на майка си Изи.
Aмурски тигърчета се родиха в зоопарк във Великобритания
С раждането на камилчето стадото от двугърби камили в зоопарка "Уипснейд" се увеличава до осем представителя на вида. София има по-голяма сестра Сали, родена през 2024 г., и 10-месечен полубрат Айвор.
Рядък вид кон се роди в Добрич
Дивата двугърба камила е застрашен вид. Според експерти вероятно са останали по-малко от 950 екземпляра в пустините на Монголия и Китай.Редактор: Станимира Шикова
