Бебе от застрашения вид двугърба камила, известен още като бактриан, е най-новият питомец в британския зоопарк "Уипснейд". Малкото, което е от женски пол и е кръстено София, се е появило на бял свят на 21 март и в момента е под зоркия поглед и грижи на майка си Изи.

Aмурски тигърчета се родиха в зоопарк във Великобритания

С раждането на камилчето стадото от двугърби камили в зоопарка "Уипснейд" се увеличава до осем представителя на вида. София има по-голяма сестра Сали, родена през 2024 г., и 10-месечен полубрат Айвор.

Рядък вид кон се роди в Добрич

Дивата двугърба камила е застрашен вид. Според експерти вероятно са останали по-малко от 950 екземпляра в пустините на Монголия и Китай.

