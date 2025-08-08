Две тигърчета от рядък вид се родиха в сафари парк във Великобритания, като част от усилията за запазване на застрашените видове, съобщи "Прес асосиейшън медия"/ДПА.

Паркът „Ноусли сафари“ в Мърсисайд, разположен в Северозападна Англия, приветства появата на двете амурски тигърчета, родени от петгодишната тигрица Юки на 29 юли, след като е пристигнала в парка през февруари като част от глобална програма за развъждане.

Това са първите амурски тигърчета, родени в „Ноусли сафари“ от 1996 година насам и първите, родени във Великобритания от май 2024 г.

Полът на малките не е ясен, преди да преминат медицински преглед на осмата си седмица. Очаква се тигърчетата да излязат от огражденията си по-късно през есента тази година. Дотогава те могат да бъдат наблюдавани чрез камера в парка.

Амурският тигър, най-големият вид котка в света, е класифициран като застрашен от Международния съюз за защита на природата, като в дивата природа са останали само около 500 екземпляра. В дивата природа амурските тигри са застрашени от бракониерство и загуба на хабитат заради дърводобив и обезлесяване.

Тигрите, които произхождат от Далечния изток на Русия, могат да достигнат тегло от 300 килограма. Видът е бил на ръба на изчезването през 40-те години заради лов и сеч.

Редактор: Цветисиана Костова