Екипажът постави рекорд за отдалеченост от Земята
Мисията „Артемис II” навлиза във финалната си фаза. Космическият кораб „Орион” успешно напусна гравитационното поле на Луната и се насочи обратно към нашата планета след историческа обиколка около естествения ни спътник.
Към днешна дата мисията на НАСА навлиза в своя последен етап. Космическият кораб „Орион” успешно напусна орбитата на Луната и пое обратния път към Земята. По време на пътешествието екипажът извърши пълна обиколка около Луната и достигна рекордно разстояние от над 400 000 километра от Земята.
По време на мисията астронавтите наблюдаваха редки космически явления, включително изгрева на Земята и слънчево затъмнение. Самите те описват гледките като „поразителни” и „дълбоко емоционални”.
Очаква се капсулата с астронавтите да се приводи в Тихия океан около 10 април.Редактор: Мария Барабашка
