Космическият кораб от мисията "Артемис II" потегли към Земята. Снощи астронавтите загубиха връзка с командния център за около 40 минути. Това се очакваше, защото корабът беше от другата страна на Луната. Връзката беше възстановена по план и астронавтите казаха, че са кръстили един от лунните кратери на съпругата на един от тях.

„Артемис II” влезе в зоната на лунното притегляне

В понеделник "Артемис II" постави рекорд за най-голямо отдалечаване на кораб с екипаж от Земята – на 407 хиляди. Беше снимана и част от лунната повърхност, която никой не беше виждал досега.

„Артемис II“ счупи рекорда за най-далечно човешко пътуване в Космоса

