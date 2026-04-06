„Артемис II“ счупи рекорда за най-далечно човешко пътуване в Космоса. Никога човек не е бил толкова далеч от Земята, колкото астронавтите от „Артемис“ бяха тази нощ. Четиримата астронавти подобриха рекорда за разстояние, поставен от "Аполо 13" през 70-те години на миналия век. Тогава екипажът се отдалечава на 400 171 километра от Земята. Сега обаче „Артемис II“ премина на 8047 километра отвъд Луната - с почти 6500 километра повече от "Аполо".

Снимка: NASA

LIVE: Watch with us as the Artemis II astronauts make their closest approach to the Moon, traveling farther from Earth than ever before. https://t.co/Zpy7GdTqA8 — NASA (@NASA) April 6, 2026

Очаква се корабът да е зад Луната в 01:47 часа тази нощ българско време. Тогава за 40 минути четиримата астронавти ще останат напълно сами в тъмнината на Космоса - лазерните и радиосигналите, чрез които разговарят с центъра в Хюстън, ще бъдат прекъснати.

"Здравейте, Рийд, Виктор, Кристина и Джереми. Обажда се астронавтът от "Аполо 16", Чарли Дюк". Екипажът на лунната мисия "Артемис II" се събуди на петия ден от пътуването си в капсулата "Орион" с поздрав от един от известните им предшественици, пътували до Луната.

"Джон Йънг и аз кацнахме на Луната през 1972 г. в лунния модул, който нарекохме "Орион". Радвам се да видя различен вид "Орион", който помага за връщането на хората на Луната", заяви астронавтът от "Аполо 16".

В момента "Артемис II" е много по-близо до Луната, отколкото до Земята. Корабът официално влезе в лунната сфера на влияние - където притеглянето на лунната гравитация е по-силно от земното. Екипажът ще използва това гравитационно притягане, за да ускори "Орион" около Луната и да го насочи по курс към родната планета. Но преди това пътуване към дома, екипажът ще започне историческото си прелитане и наблюдение на Луната. На 6-ия ден от полета, "Орион" ще се приближи най-много до Луната и ще достигне максималното си разстояние от земята.

"Това ще насочва наблюденията на екипажа по време на прелитането. И така, това, което виждате тук, е това, което екипажът ще наблюдава през цялото време на прелитането", обясни експерт.

Мисията ще отведе екипажа по-дълбоко в Космоса, отколкото всеки човек е пътувал досега, а астронавтите ще видят впечатляващи изображения на Луната, включително региони, които никой човек досега не е виждал.

Редактор: Станимира Шикова