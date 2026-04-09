Първата дама на САЩ Мелания Тръмп отрича връзки с осъдения за сексуални престъпления финансист Джефри Епстийн и знание за престъпленията му, като заяви, че "тези истории са напълно неверни", предаде "Асошиейтед прес".

Тя определи онлайн обвиненията, че е била по някакъв начин замесена с умрелия финансист, като "клевети срещу нея".

"Лъжите, свързващи ме с позорния Джефри Епстийн, трябва да приключат днес. Хората, които лъжат за мен, са лишени от етични стандарти, смирение и уважение. Не възразявам срещу тяхното невежество, а отхвърлям злонамерените им опити да опетнят репутацията ми", добави Мелания Тръмп.

В извънредното си изявление в Белия дом тя отрече всякакви връзки с Епстийн и заяви: "Адвокатите ми и аз успешно се борихме срещу тези неоснователни и безсмислени лъжи." Първата дама призова също така Конгреса да проведе публично изслушване на жертвите на престъпленията на Епстийн, с възможност да свидетелстват пред конгресмените и техните истории да бъдат вписани в протокола на Конгреса.

"Всяка жена трябва да има възможност да разкаже историята си публично, ако желае", заяви Мелания. "Тогава, и само тогава, ще разберем истинажета", допълни тя.

Редактор: Ивета Костадинова