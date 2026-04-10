Благотворителна организация, съоснована от херцога на Съсекс, го съди за клевета, сочат съдебни документи, съобщава "Би Би Си".

В онлайн съдебните регистри е записано, че Sentebale, организация, която подкрепя млади хора в Африка, е завела дело срещу принц Хари на 24 март. Представители на принц Хари и Sentebale не са предоставили повече подробности относно твърдението.

Принц Хари напусна благотворителната организация миналата година след ожесточен спор относно начина, по който се управлява тя.

Обвиниха принц Хари в тормоз над председател на собствената му благотворителна организация

Съдебните документи показват принц Хари като ответник заедно с Марк Дайър, друг бивш попечител на благотворителната организация, по иск, посочен като „клевета - клевета и злословие“. Няма публикувани други документи, нито допълнителна информация.

Снимка: Председателят на Управителния съвет на Sentebale д-р Софи Чандаука MBE и принц Хари, Getty Images

Принц Хари и неговият колега основател, принц Сийсо, напуснаха благотворителната организация през март 2025 г. заедно с група попечители, в спор с председателя на благотворителната организация Софи Чандаука. Проведе се разследване на Комисията по благотворителност, което установи, че всички страни са виновни. Беше отправена и критика за начина, по който спорът се разигра публично, с което навреди на благотворителната организация.

Благотворителната организация работи в Ботсвана и Лесото в подкрепа на здравето и благополучието на младите хора, особено на тези с ХИВ и СПИН.

