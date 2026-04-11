Президентът на САЩ Доналд Тръмп коментира успешното завръщане на четиримата астронавти от мисията на НАСА "Атртемис II" , които обиколиха Луната, като определи мисията като впечатляваща и набеляза бъдеща цел - Червената планета, предаде Франс прес.

"Поздравления за великолепния и изключително талантлив екипаж на "Артемис 2". Цялото пътуване беше грандиозно, кацането беше перфектно и като президент на Съединените щати не бих могъл да бъда по-горд", написа Тръмп в публикация в социалната си мрежа "Трут соушъл" (Truth Social).

"С нетърпение очаквам да се видим скоро в Белия дом. Ще го направим отново, а след това - следващата крачка: Марс!", добави той.

