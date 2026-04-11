Снимка: iStock
Министър Дар за пореден път изтъкна желанието на Исламабад да продължи да съдейства на страните да намерят трайно и стабилно решение на конфликта
Пакистанският външен министър Исхак Дар изрази днес надежда САЩ и Иран да имат конструктивен подход в мирните преговори, предаде Ройтерс.
Малко по-рано агенцията съобщи за пристигането в пакистанската столица Исламабад на американската делегация, оглавена от вицепрезидента Джей Ди Ванс. Късно снощи бе обявено пристигането в пакистанската столица на иранската делегация начело с председателя на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф и външния министър Абас Арагчи.
САЩ и Иран на преговори в Исламабад
Министър Дар за пореден път изтъкна желанието на Исламабад да продължи да съдейства на страните да намерят трайно и стабилно решение на конфликта, се казва в изявление на пакистанското външно министерство.
Около 190 чуждестранни журналисти са получили акредитация да отразяват преговорите в Исламабад, съобщи за ТАСС пакистанското министерство на информацията и телекомуникациите. Журналистите ще предават от конферентния център "Мохамед Али Джина". Достъпът до "червената зона", където се намира комплексът от правителствени сгради, е блокиран, поради което властите са осигурили за журналистите автобуси до конферентния център.
Редактор: Никола Тунев
Последвайте ни