В атмосфера на напрежение и недоверие, преговарящите екипи на Съединените щати и Иран отидоха в Исламабад за среща. Иранците обявиха, че преговори няма да има, ако Израел не спре да атакува Ливан, но делегацията пътува до Пакистан и се очаква да се срещне с американците.

Наблюдатели смятат, че председателят на иранския парламент реално е лидер на страната и ако той се срещне с вицепрезидента Джей Ди Ванс, това би бил исторически момент. От 47 години не е имало официална среща на толкова високо ниво. А що се отнася до шанса да се постигне мирно споразумение – повечето експерти са скептични, защото позициите на двете страни се различават драстично.

Редактор: Мария Барабашка