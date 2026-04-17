Кърджали - мястото, което беляза една от най-ужесточените предизборни кампании. Тук в неделя право на глас ще имат повече 271 000 души, което е с 9 000 повече от последните парламентарни избори през 2024 г. Секциите в областта са 542.

Трудно може да се говори за очаквания, но местните казват, че "може да има изненади".

Задържаха кмет на село по подозрения за купуване на гласове

Друг ключов момент е дали ще станем свидетели на феномена "изборен туризъм", след като броят на секциите в Турция беше ограничен. Знае се, че част от изселническите организации имат план за превоз на хора, които желаят да упражнят своя глас в България.