"Нека да гласуваме!”, призова държавният глава
„Всеки един глас може да се окаже решаващ да затворим отровната язва на купения вот. Държа на моя глас и съм сигурна, че вие държите на вашия. Нека да гласуваме!”. Това заяви президентът Илияна Йотова в официалното си обръщение към българските граждани по повод предстоящите избори за Народно събрание. Това се случи в Гербовата зала на „Дондуков“ 2.
По думите на държавния глава през последните години нито мнозинствата в парламента, нито правителствата са имали достатъчно политическо дълголетие, за да осигурят стабилно управление. „Не липсваха опити от политици и партии да ни разколебават и внушават, че всеки път изборите са излишни и че нищо няма да се промени. Но ние гласувахме, защото не ни е безразлично как живеем, как ще живеем и каква държава ще оставим на децата”, добави Йотова.
Тя подчерта, че предстоящите избори са много важни и решаващи – „избори, които ще предопределят пътя на България оттук нататък”. Тя припомни протестите в края на миналата година, когато „хиляди българи излязоха с искания държавата да бъде изчистена от корупция”.
Президентът обърна внимание и на скока на цените след въвеждането на еврото, войните в Украйна и Близкия изток, които оказват влияние и у нас. Именно поради тези проблеми Илияна Йотова настоя за устойчиво правителство, от което се нуждаем „час по-скоро”.
Обръщението на държавния глава идва буквално в навечерието на изборите за 52-рото Народно събрание. Предсрочният парламентарен вот ще се състои на 19 април.
