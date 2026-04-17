Картината е ясна от гледна точка на победител в изборите, но това съвсем не дава отговор на въпроса какъв тип управление ще видим след тях. Това коментира в предаването „Денят на живо” политологът доц. Милен Любенов. По думите му до голяма степен ще зависи от изборните резултати каква конфигурация ще сформира следващото управляващо мнозинство.

„Очаквам изненади в избирателната активност, а именно ръст. Възможно е да мине три милиона и половина. При вота зад граница се виждат в пъти повече заявления за гласуване”, каза политологът.

Доц. Любенов бе категоричен, че при по-висока избирателна активност, малките формации няма да прескочат бариерата. Според него дори "Възраждане" при по-висока избирателна активност ще бъде около бариерата.

Политологът коментира още, че в последните две седмици в кампанията на Румен Радев много се е изострил тонът към ПП-ДБ и доскорошният президент ги разглежда като опонент, а не като партньор, наричайки ги „сглобкаджии”. „Вероятно това е опит да повиши резултата на „Прогресивна България”. След изборите обаче ще трябва да се водят разговори, защото колкото и да се повиши резултатът за Радев при по-висока избирателна активност, трудно би имал 121 депутати и ще трябва да търси партньори”, заяви доц. Любенов.

Според него снимката на Радев и Владимир Путин на закриването на кампанията на „Прогресивна България” не е случайна. По думите му тя е стратегия и опит за привличане на русофилски гласове, включително от "Възраждане" и БСП. Реакцията на ПП-ДБ да заяви, че не желае да управлява с коалицията около Радев, е закономерна, каза политологът и допълни, че това определено ще предизвиква поляризация и би затруднило диалога за общо управление.

Според доц. Любенов кабинет на малцинството не би бил удачна формула или добро решение и перспективите на такъв кабинет не биха били добри.

