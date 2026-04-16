Централната избирателна комисия показа процеса по инсталирането на машините за гласуване. В склада, където се съхраняват и подготвят устройствата, бяха допуснати представители на медиите.

Дейностите се контролират от държавни експерти, които проверяват и генерирания хеш код. Той служи за проверка на автентичността на софтуера, инсталиран в машините за гласуване.

У нас в над 9 300 секции ще може да се гласува с машина.

Показана или заснета бюлетина се обявява за недействителна

"До момента не е имало никакви проблеми с инсталацията на машините. Всяко устройство се проверява и се инсталира с удостоверен софтуер, което се доказва чрез хеш кода, изписван на машината". Това заяви заместник-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева.

По думите ѝ машините за вота в чужбина вече са доставени и трябва да са в избирателните секции зад граница.

Първите машини за вота в страната тръгват в петък вечерта към по-отдалечените областни центрове под охраната на МВР. "Има центрове за претоварване, където през нощта се прехвърлят в бусове или коли, които ще ги доставят до секционните избирателни комисии. Така в събота всички секции ще получат машините, където ще бъдат тествани.

"Както е указано в методическите указания, при предаване на машината тя се включва, за да се провери, че работи. Разпечатва се диагностичен доклад и машината се оставя готова за изборния ден.Ако някоя не сработи - в неделя се прави опит да се включи пак. Машината трябва да е включена в електрическата мрежа, защото понякога комисиите пропускат това и батерията се изтощава. Това не означава, че машината е повредена. Само, ако има реален технически проблем, който не може да бъде отстранен от техник на „Сиела Норма“, РИК взема решение за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини. До тогава гласуването продължава с хартия", обясни Матева.

"Всичко върви по план", потвърди и министърът на електронното управление Георги Шарков. По думите му организацията е създадена според графика. "Работи се на три смени. Всяка машина се проверява след инсталация чрез хеш проверка, за да се гарантира, че е инсталиран оригиналният код. След това се опакова и пломбира, като пломбата се записва в протокол. Пломбата се поставя върху отделението с флаш паметите и се отваря едва след изборния ден", заяви той.

Матева увери, че няма начин машините за гласуване да бъдат обект на хакерска атака, тъй като не са свързани с интернет. Видеонаблюдението също използва защитени канали.

Тя показа и новите шаблони за гласуване, изработени на Брайлова азбука за незрящи хора. Те ще бъдат използвани в пет района – Благоевград, Пловдив и трите софийски района - 23-ти, 24-ти и 25-ти. Ще бъдат изработени 400 броя шаблони, с които незрящи или хора със затруднено зрение, ще могат да гласуват самостоятелно.

"Шаблонът се поставя върху хартиената бюлетина и съдържа обозначения на Брайл. Така избирателят може сам да отбележи избора си, да сгъне бюлетината и да я пусне, като се запазва тайната на вота. Целта е да се даде възможност за самостоятелно гласуване, без необходимост от придружител", заяви Матева.

Редактор: Ина Григорова