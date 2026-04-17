„БСП-Обединена левица” закри предизборната си кампания в Силистра. С хляб и сол бяха посрещнати лидерът на БСП Крум Зарков и водачите на листи в Североизточна България в препълнената зала на Общината в крайдунавския град.

В обръщението си към социалистите Зарков заяви, че тази кампания е била ключова за левицата и благодари на тези от членовете и симпатизантите, които не са се поддали на изкушението и са останали верни на партията. Лидерът на левицата призова хората да постигнат заедно победа с номер 5 в бюлетината.

„Бяхме сами срещу всички, въоръжени само с нашите идеи срещу много пари. БСП ще има неочаквано добър резултат. Това ще е знаменита победа, победа на идеала над циничния прагматизъм. Победа на верността на кариеристите. Това ще е тази победа и тя ще се изпише със славни букви в дългата ни история”, посочи председателят на БСП Крум Зарков.

