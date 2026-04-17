В Чикаго броят на секциите също е намален, а огромните разстояния и скъпото гориво може да откажат много българи от гласуване.

Голяма част от българите в Съединените щати прогнозират много по-ниска избирателна активност не само заради малкото секции, а и заради разположението им. В щати като Минесота, Индиана, Уисконсин и Мичиган няма отворено секции.

Ще успеят ли българите в САЩ да гласуват при ограничения брой секции

Бензинът тук е страшно скъп, а за някои българи най-близката секция е на 7 часа път.

Кореспондент: Галина Петрова

Редактор: Никола Тунев