Краят на предизборната кампания дава начало на деня за размисъл – време, в което агитацията спира. Експертите очертаха вече обществените нагласи, но какви са мненията там, където най-често се говори за политика? На какво мнение са столичните таксиметрови шофьори и кое натежава – колебанието дали да се гласува или притесненията за цените?

На въпрос „Съсипаха ли я тази държава наистина?” Красимир Цветков, председател на Национален таксиметров синдикат, отговаря „Съсипаха я. Ние знаем как да я оправим, обаче нямаме време да я оправим, защото някой трябва да ни кара такситата. Това в рамките на шегата”.

Според таксиметровия шофьор в таксито най-често се говори за пари. Относно изборите, клиентите споделят „че ще участват, ще се пробват още един път, но не е малко и отчаянието, от това, че същите хора, които гледахме на видеокамерите и на предишните избори отново са в комисии”. Цветков коментира още, че цените са сериозен проблем за всеки човек.

В дните за решение преди вота, притеснението в избирателя за личния бюджет вижда и психологът Ина Антонова.

„Страхът ни, че 1 лев ще се придвижи към 1 евро в цените се реализира. Във всеки един момент, в който ние сме притиснати до стената, изборите, протестите, вотът нямат никакво значение, защото битът ни е по-важен. Ако за мен е важно да нахраня семейството си, аз дори не бих си направила труда да отида до изборната урна”, коментира психологът.

Според Антонова влияние оказва и активната кампания в социалните мрежи. „Колкото повече сме залети от агитации от всякакъв вид мрежи, толкова повече ние се затрудняваме да вземем избор, а това може да доведе до решението ни да не отидем да гласуваме”, каза тя.

В други държави обаче именно от там дойдоха нови политици, но възможно ли е това и у нас? Според Йоана Георгиева, редактор „Социални мрежи”, NOVA, участниците в момента в парламентарните избори са широко познати на българската аудитория и е малко по-трудно чисто нови играчи да пробият през социалните мрежи. „Изборите в Унгария и в момента това, че в социалните мрежи постоянно има политически послания, такъв в алгоритъмът в момента, е възможно да предизвикат по-голяма избирателна активност”, каза още тя.

А призивът от таксито на Красимир Цветков към бъдещите управляващи е: „Свършете си работата”.