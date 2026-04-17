В страните извън Европейския съюз законът ограничи броя на секциите извън посолства и консулства до 20.

27 ще бъдат общо секциите в цяла Турция, което е с шест пъти по-малко в сравнение с изборите преди две години. В Истанбул секциите тази неделя ще бъдат 6, а преди две години са били 51. Това ще затрудни много наши сънародници, които искат да гласуват, затова изселнически организации ще транспортират желаещите до градове, където има места за гласуване, което се очаква да създаде опашки пред урните.

Готови ли са избирателните райони за вота в неделя

Българският изселник Ферди Сечкин ще гласува въпреки ограничения брой секции в Турция. „До моята секция трябва да пътувам 10-15 км. Аз съм близо до квартал „Авджълар”. Преди за около 5 минути стигах до моята секция”, каза той.

Разстоянията в големите градове като Истанбул и Бурса могат да създадат затруднения за гласуващите, допускат българските дипломати в Турция.

Радослава Кафеджийска, генерален консул на България в Одрин, каза, че Тракийският регион на Турция е относително малък и е много по-лесно да бъде организирано придвижването на гласоподавателите от един град до друг. „Ако говорим за мегаполиса Истанбул, пък и за Бурса, там разстоянията са огромни”, допълни Кафеджийска.

Основно в секциите в Турция ще се гласува смесено – както с хартиени бюлетини, така и с машини. Радослава Кафеджийска каза, че тази година имат разрешение да направят 2-3 паравана за гласуване за хартиени бюлетини, което на фона на малкото избирателни секции ще бъде облекчение.