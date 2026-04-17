Два дни остават до избора на новите 240 в Народното събрание. Утре е денят за размисъл. В неделя секциите отварят в 7 ч., а изборният ден ще продължи до 20:00 часа. И на тези избори гласуваме както с хартиени бюлетини, така и с машини.

Устройствата потеглиха към различни точки на страната под охрана на МВР. В над 9300 секции избирателите ще могат да упражнят правото си на глас с машина.

1 МИР – Благоевград беше включен в пилотен проект, чрез който избиратели с увредено зрение да гласуват чрез тактилни шаблони. 90 от тях пристигнаха в област Благоевград за изборите в неделя.

7500 машини за гласуване вече са инсталирани и валидирани

Председателят на РИК Благоевград Мартин Бусаров увери, че непопълнени комисии този път няма, но е имало смени в последния момент.

В крайните и планинските населени места в Кюстендилско липсва обхват на мобилните оператори, което възпрепятства излъчването на видеонаблюдението. Кристиан Иванчов, областен управител на Кюстендил каза, че проблемът няма как да бъде решен чисто технически, затова са съгласували с РИК, че дори и при невъзможност за предаване онлайн ще бъде качен впоследствие записът.

В Пловдив секционните избирателни комисии, които правилно са попълнили протоколите си, ще получат златен коридор и няма да чакат на опашки, за да предадат бюлетините и изборните книжа, съобщи Кристиан Гьошев, секретар на РИК 16 Пловдив-град.