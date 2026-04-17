"Станахме свидетели на една кампания, която се овдеше по политически общности. Нямаше голям скандал, който да разтърси обществото. Турбуленциите в международен план са толкова големи, че политиците ни бягаха от създаването на такива у нас", заяви в ефира на "Денят на живо" по NOVA NEWS политологът Цветанка Андреева по повод края на предизборната кампания.

"Снимката на Радев с Путин е много определяща за него. Това е един образ, от който той бяга по време на кампании. Няма как една подобна снимка да не провокира политически реакции особено сред евроатлантическите формации, защото тя ни припомня, че на сцената излиза ярък проруски играч”, каза Андреева.

„Коалицията, за която най-много се говореше беше между Радев и ПП-ДБ. Виждаме, че тя е пред разпад поради идеологически причини. Има възможност да се изградят идеологически коалиции с "Възраждане" и БСП, но това ще го вкара в пропагандния образ на проруски интерес и той ще си затвори всички врати в Европа. Той бяга от тази възможност”, допълни политологът.

„Основният въпрос е дали тези избори ще родят някакво управление и ще остане ли във времето”, заяви тя.

Редактор: Никола Тунев